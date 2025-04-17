सौतेली बेटी की जबान खुलते ही TV की 'अनुपमा' ने दिया खुद को ये दिलासा
Shivani Duksh
| Apr 17, 2025
हाल ही में अनुपमा यानी रुपाली गांगुली की सौतेली बेटी ने उन पर आरोप लगा डाले हैं. ईशा वर्मा ने आरोप लगाए हैं कि रुपाली गांगुली ने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी है.
हाल ही में ईशा वर्मा का एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो रोती नजर आई थीं. रुपाली गांगुली की बेटी ने बताया कि अब वो परेशान हो चुकी हैं.
अब रुपाली गांगुली की सौतेली बेटी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
इसी बीच रुपाली गांगुली ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाकर सनसनी मचा दी है. इस स्टोरी के जरिए रुपाली गांगुली खुद को दिलासा देती नजर आईं.
रुपाली गांगुली ने अपनी स्टोरी पर लिखा, समय निकालकर आराम करो... खुद को हमेशा व्यस्त मत रखो खुद को समय दो.
आगे रुपाली गांगुली ने लिखा, अपना ख्याल रखना मत भूलो...एक बार आपने खुद की केयर करनी शुरू कर दी तो आप हर मुसीबत को आसानी से पार कर जाएंगे.
इस पर कैप्शन लिखते हुए रुपाली गांगुली ने बताया कि वो ये काम हमेशा करना चाहती हैं लेकिन हो नहीं पाता.
फैंस को लग रहा है कि रुपाली गांगुली ने इस समय को पार करने के लिए खुद को दिलासा देना शुरू कर दिया है. फैंस कह रहे हैं कि रुपाली गांगुली का ये बुरा समय भी बीत जाएगा.
