ये हैं TV की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस, 1 एपिसोड में खाली कर देती हैं मेकर्स की जेब

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Nov 17, 2024

श्रद्धा आर्या अपने किसी शो के एक एपिसोड के लिए 1 लाख रुपये चार्ज करती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

दिव्यांका त्रिपाठी सीरियल में काम करने के लिए एक एपिसोड का 1-1.5 लाख रुपये वसूलती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

अंकिता लोखंडे शो में एक एपिसोड करने के लिए 1.5 लाख रुपये लेती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

जेनिफर विंगेट सीरियल में काम करने के लिए एक एपिसोड का 1.5 लाख रुपये लेती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

शिवांगी जोशी शो के एक एपिसोड के लिए 1.5 लाख रुपये फीस लेती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

हिना खान किसी भी शो के एक एपिसोड के लिए 2 लाख रुपये वसूलती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

'बिग बॉस 15' की विनर और एक्ट्रेस तेजस्वी प्रकाश शो के एक एपिसोड के लिए 2 लाख रुपये चार्ज करती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

'अनुपमा' फेम एक्ट्रेस रुपाली गांगुली शो के एक एपिसोड के लिए 3 लाख रुपये लेती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: Prime Video Thriller: इन फिल्मों की खौफनाक कहानी देख उड़ जाएगी चेहरे की हवाइयां

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.