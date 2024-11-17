ये हैं TV की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस, 1 एपिसोड में खाली कर देती हैं मेकर्स की जेब
Shashikant Mishra
Bollywoodlife.com
| Nov 17, 2024
श्रद्धा आर्या अपने किसी शो के एक एपिसोड के लिए 1 लाख रुपये चार्ज करती हैं.
दिव्यांका त्रिपाठी सीरियल में काम करने के लिए एक एपिसोड का 1-1.5 लाख रुपये वसूलती हैं.
अंकिता लोखंडे शो में एक एपिसोड करने के लिए 1.5 लाख रुपये लेती हैं.
जेनिफर विंगेट सीरियल में काम करने के लिए एक एपिसोड का 1.5 लाख रुपये लेती हैं.
शिवांगी जोशी शो के एक एपिसोड के लिए 1.5 लाख रुपये फीस लेती हैं.
हिना खान किसी भी शो के एक एपिसोड के लिए 2 लाख रुपये वसूलती हैं.
'बिग बॉस 15' की विनर और एक्ट्रेस तेजस्वी प्रकाश शो के एक एपिसोड के लिए 2 लाख रुपये चार्ज करती हैं.
'अनुपमा' फेम एक्ट्रेस रुपाली गांगुली शो के एक एपिसोड के लिए 3 लाख रुपये लेती हैं.
