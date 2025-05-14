कभी सूखी रोटी खाकर गुजारे दिन, आज करोड़ों के मालिक हैं ये टीवी स्टार्स
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| May 14, 2025
भारती सिंह कई शोज में बता चुकी हैं कि उनका बचपन बेहद ही गरीबी में गुजरा था, लेकिन लाफ्टर चैलेंज शो ने उनकी जिंदगी बदल डाली.
एक्ट्रेस रुपाली गांगुली ने बताया था कि आर्थिक तंगी में उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि वह स्टूडियो तक ऑडिशन देने के लिए भी पैदल जाया करती थीं.
चाहत पांडे मध्य प्रदेश के एक मिडिल क्लास परिवार से ताल्लुक रखती हैं. एक गरीब परिवार की बेटी आज इंडस्ट्री पर राज कर रही है.
रश्मि देसाई एक समय पर इतनी गरीब हो गई थीं कि उन्हें गाड़ी में ही सोना पड़ता था.
राजपाल यादव भी एक गरीब परिवार से आते हैं, लेकिन आज सिनेमा जगत का जाना-माना चेहरा हैं.
कपिल शर्मा ने भी अपनी जिंदगी में काफी गरीबी देखी है, इस बात का खुलासा वह खुद इंटव्यूज में कर चुके हैं.
'भाबीजी घर पर हैं' फेम आसिफ शेख को परिवार ने इसलिए घर से निकाल दिया था कि वह एक्टर बनना चाहते थे. इसके कारण उन्हें काफी बदहाली का सामना करना पड़ा.
करणवीर बोहरा को भी काफी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा था.
उर्वशी ढोलकिया की कम उम्र में ही शादी हो गई थी और उनका तलाक भी छोटी उम्र में ही हो गया था. ऐसे में उर्वशी को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ी थी.
