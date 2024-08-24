दिल से नहीं पहनावे से भी संस्कारी हैं टीवी की ये हसीनाएं

BollywoodLife Source: Bollywoodlife.com | Aug 24, 2024

टीवी की कई एक्ट्रेसेस ऐसी हैं, जिन्हें छोटे कपड़ो से एलर्जी है।

आज बॉलीवुडलाइफ आपको उन एक्ट्रेसेस के नाम बताएगा, जिन्हें छोटे कपड़े पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है।

'अनुपमा' फेम रूपाली गांगुली छोटे कपड़े नहीं पहनती हैं।

दिव्यांका त्रिपाठी छोटे कपड़े पहनना पसंद नहीं करती हैं।

इस लिस्ट में जिया मानेक का नाम भी शामिल है।

दीपिका कक्कड़ ज्यादातर ट्रेडिशनल ड्रेस पहनना पसंद करती हैं।

एक्ट्रेस परिधी शर्मा को छोटे कपड़ो से एलर्जी है।

अलीशा पंवार को छोटे कपड़ों से पसीने छूटते हैं।

कृतिका सेंगर का नाम भी इस लिस्ट में शुमार है।

