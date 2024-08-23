बदली टॉप 10 टीवी स्टार्स की लिस्ट, 'अनुपमा' से छिनी नंबर 1 की गद्दी
Aug 23, 2024
पहले नंबर पर टॉप 10 टीवी एक्ट्रेसेस की लिस्ट में समृद्धि शुक्ला है।
रूपाली गांगुली इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ गई हैं।
भाविका शर्मा तीसरे नंबर पर आ गई है। ये एक्ट्रेस सीरियल गुम है किसी के प्यार में में नजर आ रही हैं।
हिबा नवाब भी इसी लिस्ट में हैं। वह पॉपुलैरिटी में चौथे नंबर पर आई हैं।
सृति झा कैसे मुझे मिल गए में नजर आ रही हैं। वह पॉपुलैरिटी में 5वें नंबर पर है।
सुंबुल तौकीर खान ने छठे नंबर की गद्दी अपने नाम की है।
दीपिका सिंह भी पॉपुलैरिटी में बनी हुई हैं। वह 7वें नंबर पर हैं।
गौरव खन्ना पॉपुलैरिटी लिस्ट में 8वें नंबर पर आ गए हैं।
इस लिस्ट में 9वें नंबर पर रोहित पुरोहित हैं, जो ये रिश्ता क्या कहलाता है में दिख रहे हैं।
पॉपुलैरिटी की लिस्ट में 10वें नंबर पर अंकित गुप्ता आ गए हैं।
