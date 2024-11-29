इतने पढ़े-लिखे हैं 'अनुपमा' के स्टार्स, एक के पास तो है B.Tech की डिग्री
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 29, 2024
अलीशा परवीन शो में 'आध्या' का रोल कर रही हैं. उन्होंने मुंबई के एमएमके कॉलेज से बीकॉम की डिग्री ली है.
Source:
Bollywoodlife.com
शो में 'अनुज' का रोल करने वाले गौरव खन्ना ने एक आईटी फर्म में मार्केटिंग मैनेजर के तौर पर काम किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
मदालसा शर्मा शो में 'काव्या' का रोल कर रही हैं. उन्होंने मीठीबाई कॉलेज से इंग्लिश लिटरेचर में डिग्री ली है.
Source:
Bollywoodlife.com
'अनुपमा' में 'पाखी' का रोल करने वाली मुस्कान बामने ने मुंबई से डांस में डिप्लोमा लिया है.
Source:
Bollywoodlife.com
'अनुपमा' की लीड स्टार रुपाली गांगुली ने होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की है.
Source:
Bollywoodlife.com
शिवम खजूरिया शो में 'प्रेम' का किरदार निभा रहे हैं. शिवम खजूरिया ने बीटेक किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
सुधांशु पांडे शो में 'वनराज' के किरदार में नजर आए. उन्होंने आर्मी स्कूल से पढ़ाई की है.
Source:
Bollywoodlife.com
'अनुपमा' में 'राखी दवे' का रोल करने वाली तसनीम शेख ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डिग्री ली है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: आखिर क्यों Ananya Pandey ने दी पिता chunky Pandey को Instagram अकाउंट डिलीट करने की सलाह?
अगली वेब स्टोरी देखें.