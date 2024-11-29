इतने पढ़े-लिखे हैं 'अनुपमा' के स्टार्स, एक के पास तो है B.Tech की डिग्री

Nov 29, 2024

अलीशा परवीन शो में 'आध्या' का रोल कर रही हैं. उन्होंने मुंबई के एमएमके कॉलेज से बीकॉम की डिग्री ली है.

शो में 'अनुज' का रोल करने वाले गौरव खन्ना ने एक आईटी फर्म में मार्केटिंग मैनेजर के तौर पर काम किया है.

मदालसा शर्मा शो में 'काव्या' का रोल कर रही हैं. उन्होंने मीठीबाई कॉलेज से इंग्लिश लिटरेचर में डिग्री ली है.

'अनुपमा' में 'पाखी' का रोल करने वाली मुस्कान बामने ने मुंबई से डांस में डिप्लोमा लिया है.

'अनुपमा' की लीड स्टार रुपाली गांगुली ने होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की है.

शिवम खजूरिया शो में 'प्रेम' का किरदार निभा रहे हैं. शिवम खजूरिया ने बीटेक किया है.

सुधांशु पांडे शो में 'वनराज' के किरदार में नजर आए. उन्होंने आर्मी स्कूल से पढ़ाई की है.

'अनुपमा' में 'राखी दवे' का रोल करने वाली तसनीम शेख ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डिग्री ली है.

