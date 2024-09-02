'सा रे गा मा पा' के जज बनेंगे सचेत और परंपरा
रियलिटी सिंगिंग शो 'सा रे गा मा पा' जी टीवी का नामी शो है।
पिछले साल 'सा रे गा मा पा' शो काफी सक्सेसफुल हुआ था।
इस साल फिर जी टीवी 'सा रे गा मा पा' शो लेकर आ रहा है।
शो 'सा रे गा मा पा' 14 सितंबर से शुरू होने वाला है।
'सा रे गा मा पा' शो को आप जी टीवी पर रात 9 बजे से देख सकते हैं।
इस बार 'सा रे गा मा पा' में दो नए जज नजर आएंगे।
'सा रे गा मा पा' में सिंगर सचेत टंडन और परंपरा ठाकुर जज बनेंगे।
बता दें, सचेत टंडन और परंपरा ठाकुर रियल लाइफ पार्टनर हैं।
सचेत-परंपरा की जोड़ी ने कई सुपरहिट हिंदी फिल्मों को अपनी आवाज दी है।
