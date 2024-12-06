TV के इन पुराने 8 सीरियल्स ने हर घर में छोड़ी थी अपनी छाप, तोड़े थे TRP के सारे रिकॉर्ड
Bollywood Staff
| Dec 06, 2024
टेलीविजन पर कई ऐसे सीरियल्स हैं जिन्होंने फैंस के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाई है.
टेलीविजन के इन पुराने 8 सीरियल्स ने TRP के सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया था.
शो 'कसौटी जिंदगी की' फैंस के बीच खूब चर्चित हुआ था. इस शो से एक्ट्रेस श्वेता तिवारी रातों रात फेमस हो गई थीं.
'क्योंकि सास भी कभी बहु थी' सीरियल ने घर- घर में अपना कब्जा कर लिया था. TRP में ये टॉप पर रहता था.
सीरियल 'मन की आवाज प्रतिज्ञा' उस समय एक पॉपुलर शो था. इसमें एक्ट्रेस पूजा गौर को फैंस ने खूब पसंद किया था.
एक्ट्रेस क्रिस्टल डिसूजा और निया शर्मा के शो 'एक हजारों में मेरी बहना है' ने टीवी पर धमाल मचा दिया था.
सीरियल 'कहानी घर -घर की' बहुत फेमस हुआ था लोगों ने इस शो की कहानी को अपनी लाइफ से रिलेट किया था.
सीरियल 'कुमकुम' आज भी लोगों के जहन में बना हुआ है. इस सीरियल ने लोगों के दिलों में घर कर लिया था.
आइकॉनिक शो 'साथ निभाना साथिया' में गोपी बहू और सास कोकिलाबेन के किरदार को लोगों ने खूब पसंद किया था.
