बिग बॉस की इस कंटेस्टेंट ने लगाया था सलमान खान पर रेप का आरोप, घसीटा...

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Jan 18, 2025

एक समय था जब बिग बॉस की एक कंटेस्टेंट ने सलमान खान पर रेप करने का आरोप लगा दिया था. इतना ही नहीं इस हसीना ने सलमान खान के भाई को भी लपेटे में ले लिया था. इस घटना के बारे में जानकर आप भी चौंक जाएंगे.

Source: Instagram

यहां हम बात कर रहे हैं बिग बॉस 5 में नजर आ चुकी अदाकारा पूजा मिश्रा की जो कि सलमान खान की फिल्म में भी काम कर चुकी हैं. कुछ साल पहले पूजा मिश्रा ने सलमान खान को लेकर सनसनीखेज खुलासे किए थे.

Source: Instagram

पूजा मिश्रा ने आरोप लगाया था कि फिल्म सुल्तान के सेट पर सलमान खान ने कई बार उनका रेप किया है. इस दौरान पूजा मिश्रा ने सलमान खान के भाई सोहेल और अरबाज खान का नाम भी घसीटा.

Source: Instagram

पूजा मिश्रा का ये बयान सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया था. हालांकि किसी ने भी पूजा मिश्रा के इस दावे पर यकीन नहीं किया. उल्टा ये बयान देने की वजह से पूजा मिश्रा बुरा फंस गईं.

Source: Instagram

सलमान खान के फैंस ने की दिनों तक पूजा मिश्रा को बुरी तरह सोशल मीडिया पर ट्रोल किया. जिसके बाद पूजा मिश्रा की बोलती बंद हो गई. पूजा मिश्रा सलमान खान के अलावा शत्रुष्न सिन्हा पर भी आरोप लगा चुकी हैं.

Source: Instagram

पूजा मिश्रा ने दावा किया था कि शत्रुघ्न सिन्हा का परिवार उन पर काला जादू करवाया करता था. इतना ही नहीं उनके परिवार ने पूजा मिश्रा के लैपटॉप से क्रिएटिव आइडियाज भी चुराए हैं.

Source: Instagram

पूजा मिश्रा ने आरोप लगाए कि शत्रुघ्न सिन्हा के परिवार ने उनका करियर बर्बाद करने की कोशिश की थी. शत्रुघ्न सिन्हा के परिवार ने उनकी वर्जनिटी बेचकर अपनी बेटी सोनाक्षी सिन्हा को बॉलीवुड स्टार बनाया है.

Source: Instagram

पूजा मिश्रा के इस आरोप पर भी किसी ने यकीन नहीं किया. फिलाहल पूजा मिश्रा गुमनामी के अंधेरों में खो चुकी हैं. पूजा मिश्रा क्या कर रही हैं ये बात कोई नहीं जानता.

Source: Instagram

Thanks For Reading!

Next: Coldplay Concert के लिए नवी मुंबई में तैनात किए जाएंगे इतने हजार पुलिसकर्मी, नोट कर लें शो...

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.