'बिग बॉस 18' में सलमान खान की फीस सुनकर कान से निकलेगा धुंआ
Shashikant Mishra
| Oct 06, 2024
सलमान खान का रियलिटी शो 'बिग बॉस 18' आज यानी 6 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है.
'बिग बॉस' हमेशा की तरह चर्चा में है. इसके सीजन 18 का आखिरकार इंतजार खत्म होने वाला है.
सलमान खान इस चर्चित शो को बीते 15 साल से होस्ट करते नजर आ रहे हैं.
सलमान खान एक बार फिर होस्ट की भूमिका निभाने वाले हैं. शो में उनकी फीस को लेकर जानकारी आई है.
'बिग बॉस 18' में सलमान खान की फीस को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है. इसमें बताया गया है कि वह कितना चार्ज कर रहे हैं.
रिपोर्ट के मुताबिक, सलमान खान एक महीने का 60 करोड़ रुपये ले रहे हैं. सोर्स बता रहे हैं कि शो 15 हफ्ते चलने वाला है.
इस हिसाब से 'बिग बॉस 18' के मेकर्स को सलमान खान को 250 करोड़ रुपये फीस चुकानी होगी.
'बिग बॉस 18' में सलमान खान की इतनी फीस सुनकर लोग हैरान रह गए हैं.
