'बिग बॉस 18' में नजर आएंगी सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड सोमी अली?

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Aug 08, 2024

'बिग बॉस 18' को लेकर इन दिनों काफी हाइप बनी हुई है।

Source: Bollywoodlife.com

सलमान खान का यह रियलिटी शो अक्टूबर में ऑनएयर होगा।

Source: Bollywoodlife.com

फिलहाल मेकर्स शो के लिए सेलेब्रिटीज को अप्रोच कर रहे हैं।

Source: Bollywoodlife.com

रिपोर्ट्स की मानें तो सलमान की एक्स गर्लफ्रेंड सोमी अली को भी शो के लिए अप्रोच किया गया है।

Source: Bollywoodlife.com

बता दें कि सोमी अली और सलमान खान ने 8 साल तक एक-दूसरे को डेट किया था।

Source: Bollywoodlife.com

फिर साल 1999 में दोनों का ब्रेकअप हो गया।

Source: Bollywoodlife.com

ब्रेकअप के बाद सोमी ने सलमान पर उन्हें धोखा देने का आरोप लगाया था।

Source: Bollywoodlife.com

साथ ही उन्होंने सलमान को अब्यूजर भी बताया है।

Source: Bollywoodlife.com

ऐसे में अगर सोमी अली 'बिग बॉस 18' का हिस्स बनेंगी तो सीजन बहुत ही दिलचस्प होगा।

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: बॉलीवुड की इन सस्पेंस मूवीज को देख गोल-गोल घूमेगा दिमाग!

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.