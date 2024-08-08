'बिग बॉस 18' में नजर आएंगी सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड सोमी अली?
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 08, 2024
'बिग बॉस 18' को लेकर इन दिनों काफी हाइप बनी हुई है।
Source:
Bollywoodlife.com
सलमान खान का यह रियलिटी शो अक्टूबर में ऑनएयर होगा।
Source:
Bollywoodlife.com
फिलहाल मेकर्स शो के लिए सेलेब्रिटीज को अप्रोच कर रहे हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
रिपोर्ट्स की मानें तो सलमान की एक्स गर्लफ्रेंड सोमी अली को भी शो के लिए अप्रोच किया गया है।
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें कि सोमी अली और सलमान खान ने 8 साल तक एक-दूसरे को डेट किया था।
Source:
Bollywoodlife.com
फिर साल 1999 में दोनों का ब्रेकअप हो गया।
Source:
Bollywoodlife.com
ब्रेकअप के बाद सोमी ने सलमान पर उन्हें धोखा देने का आरोप लगाया था।
Source:
Bollywoodlife.com
साथ ही उन्होंने सलमान को अब्यूजर भी बताया है।
Source:
Bollywoodlife.com
ऐसे में अगर सोमी अली 'बिग बॉस 18' का हिस्स बनेंगी तो सीजन बहुत ही दिलचस्प होगा।
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: बॉलीवुड की इन सस्पेंस मूवीज को देख गोल-गोल घूमेगा दिमाग!
अगली वेब स्टोरी देखें.