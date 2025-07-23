Bigg Boss 19 के लिए इतनी फीस ले रहे Salman Khan, जानकर उड़ जाएंगे होश
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Jul 23, 2025
रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' अगस्त के आखिर से कलर्स चैनल पर दस्तक देगा.
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं रियलिटी शो के इस सीजन को भी सलमान खान ही होस्ट करेंगे.
Source:
Bollywoodlife.com
बिग बॉस ताजा खबर की एक रिपोर्ट के अनुसार बिग बॉस 19 के लिए सलमान खान भारी-भरकम फीस ले रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
रिपोर्ट्स की मानें तो इस शो के लिए सलमान खान 120 से 150 करोड़ के बीच में फीस लेंगे.
Source:
Bollywoodlife.com
सलमान खान यह सीजन केवल 15 हफ्तों के लिए ही होस्ट करेंगे.
Source:
Bollywoodlife.com
और हर वीकेंड के लिए उन्हें 8 से 10 करोड़ रुपये की फीस दी जाएगी.
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें कि बिग बॉस 19 को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी टेलीकास्ट किया जाएगा.
Source:
Bollywoodlife.com
जिसे बिग बॉस 19 का एक्सटेंडिड वर्जन की तरह ट्रीट किया जाएगा.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: एक्ट्रेस सुलक्षणा पंडित को क्यों कहा गया 'Unlucky Heroine'?
अगली वेब स्टोरी देखें.