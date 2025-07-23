Bigg Boss 19 के लिए इतनी फीस ले रहे Salman Khan, जानकर उड़ जाएंगे होश

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Jul 23, 2025

रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' अगस्त के आखिर से कलर्स चैनल पर दस्तक देगा.

वहीं रियलिटी शो के इस सीजन को भी सलमान खान ही होस्ट करेंगे.

बिग बॉस ताजा खबर की एक रिपोर्ट के अनुसार बिग बॉस 19 के लिए सलमान खान भारी-भरकम फीस ले रहे हैं.

रिपोर्ट्स की मानें तो इस शो के लिए सलमान खान 120 से 150 करोड़ के बीच में फीस लेंगे.

सलमान खान यह सीजन केवल 15 हफ्तों के लिए ही होस्ट करेंगे.

और हर वीकेंड के लिए उन्हें 8 से 10 करोड़ रुपये की फीस दी जाएगी.

बता दें कि बिग बॉस 19 को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी टेलीकास्ट किया जाएगा.

जिसे बिग बॉस 19 का एक्सटेंडिड वर्जन की तरह ट्रीट किया जाएगा.

