Bigg Boss 19 की प्रीमियर डेट आई सामने, जानें कब से शुरू होगा सलमान खान का शो
Pratibha Gaur
| May 22, 2025
सलमान खान के सुपरहिट रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है.
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इस साल समय से पहले ही 'बिग बॉस 19' टीवी पर दस्तक देगा.
खबरों के मुताबिक यह शो जुलाई में शुरू होने वाला है.
टेलीचक्कर की एक रिपोर्ट के अनुसार सलमान खान का यह कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' 25 जुलाई से टीवी पर दस्तक देगा.
हालांकि अब तक मेकर्स ने इन खबरों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.
इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि इस बार भी 'बिग बॉस' को एक्टर सलमान खान ही होस्ट करेंगे.
ऐसे में अब देखना होगा कि 'बिग बॉस 19' में कौन-कौन से सेलेब्स कंटेस्टेंट्स बनकर आते हैं.
बता दें कि 'बिग बॉस 19' को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं.
और अब इस शो का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
