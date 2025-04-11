कैंसिल हुआ Salman Khan का रियलिटी शो 'बिग बॉस 19'? जानें वजह
| Apr 11, 2025
'बिग बॉस' के फैंस के लिए एक बुरी खबर सामने आ रही है.
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इस सल सलमान खान का यह रियलिटी शो कलर्स चैनल पर दस्तक नहीं देगा.
'बिग बॉस ताजा खबर' की रिपोर्ट के अनुसार प्रोडक्शन हाउस एंडेमोल शाइन ने 'खतरों के खिलाड़ी' से अपना हाथ खींच लिया है.
ऐसे में अब बिग बॉस के नए सीजन पर भी खतरा मंडरा गया है.
रिपोर्ट्स की मानें तो इस साल सलमान खान का यह फेमस रियलिटी शो कैंसिल हो गया है.
ये रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं कि बिग बॉस को अब कलर्स की जगह किसी दूसरे चैनल पर शिफ्ट कर दिया गया है.
इस खबर के सामने आने के बाद बिग बॉस के फैंस काफी टेंशन में हैं.
बता दें कि बिग बॉस पिछले 18 सालों से कलर्स चैनल पर प्रसारित हो रहा है.
वहीं शो के ओटीटी वर्जन को जियो सिनेमा (जियो हॉटस्टार) पर प्रसारित किया जा रहा था.
