'बिग बॉस 18' होस्ट नहीं करेंगे सलमान खान? चौंका देगी वजह

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Aug 31, 2024

'बिग बॉस 18' पिछले काफी समय से सुर्खियों में बना हुआ है।

रिपोर्ट्स की मानें तो यह शो 5 अक्टूबर से टीवी पर प्रसारित होगा।

बता दें कि टीवी पर प्रसारित होने वाले 'बिग बॉस' को हर साल सलमान खान होस्ट करते हैं।

लेकिन अब खबरें सामने आ रही हैं कि इस साल सलमान बिग बॉस होस्ट नहीं करेंगे।

हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इस साल सलमान यह शो होस्ट नहीं करेंगे।

और इसकी वजह है कि उन्हें पसलियों में चोट लग गई है।

और इसकी वजह से उन्होने अपनी फिल्म 'सिकंदर' की शूटिंग भी टाल दी है।

वहीं अब पसलियों में चोट की वजह से सलमान बिग बॉस को भी होस्ट नहीं करेंगे।

हालांकि इन खबरों की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

