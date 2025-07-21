Bigg Boss 19 के प्रीमियर से पहले सलमान खान ने दिया इंटरव्यू, बोले- 'पिछले 15 सालों से...'

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Jul 21, 2025

सलमान खान का फेमस कंट्रोवर्शियल शो 'बिग बॉस 19' अगस्त के आखिर से टीवी पर दस्तक देगा.

जल्द ही शो का प्रोमो वीडियो भी रिलीज हो जाएगा.

अब इससे पहले हाल ही में सलमान खान ने एक इंटरव्यू दिया.

इस इंटरव्यू में सलमान खान ने कहा, 'कलर्स और बिग बॉस के साथ मेरा कोलैबोरेशन मेरे करियर का सबसे लंबा कोलैब है.'

उन्होंने आगे कहा, 'जब 2010 में मैं शो से जुड़ा तो मुझे पता नहीं था कि मैं 15 सालों के लिए इस शो से जुड़ रहा हूं.'

सलमान ने आगे कहा, 'एक साथ मिलकर हमने ये ट्रेडिशन बनाया है कि हर साल दर्शक इस शो का इंतजार करते हैं.'

बता दें कि कलर्स के 17 साल पूरे होने पर सलमान खान ने ये स्टेटमेंट दिया है.

वहीं बिग बॉस की बात करें तो अब तक शो में यूएई की एआई डॉल हबूबू शो की पहली कंफर्म कंटेस्टेंट बन गई है.

बता दें कि सलमान खान आखिरी बार फिल्म 'सिकंदर' में नजर आए थे.

