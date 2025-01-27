ईशा मालवीय को 'जूठन' बताकर बुरा फंसा ये स्टार, आ गई नाक रगड़ने की....

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Jan 27, 2025

ईशा मालवीय टीवी की उन अदाकाराओं में से एक हैं जो कि अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से कई बार आफत में पड़ चुकी हैं. कई बार ईशा मालवीय को लेकर बयानबाजी हो चुकी है.

Source: Instagram

इसी बीच टीवी के एक एक्टर ने ईशा मालवीय की तुलना जूठन से कर दी है. ये शख्स कोई और नहीं बल्कि ईशा मालवीय के एक्स बॉयफ्रेंड समर्थ जुरेल हैं. हाल ही में समर्थ को अभिषेक कुमार के साथ पनीर खाते हुए देखा गया.

Source: Instagram

इस दौरान खानजादी ने कमेंट किया कि समर्थ जुरेल और अभिषेक कुमार एक दूसरे का झूठा पनीर खा रहे हैं. इसके जवाब में समर्थ जुरेल ने कहा कि हम दोनों एक ही बंदी के साथ रह चुके हैं तो पनीर क्या चीज है.

Source: Instagram

इस दौरान समर्थ जुरेल ने ईशा मालवीय को अपनी जूठन बता दिया. ये सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग हंस पड़े. हालांकि ये बयान देना अब समर्थ जुरेल को भारी पड़ गया है.

Source: Instagram

लोगों ने समर्थ जुरेल को सोशल मीडिया पर ट्रोल करना शुरू कर दिया है. ऐसे में समर्थ जुरेल ने बिना देर किए इस वीडियो पर अपनी सफाई पेश कर डाली है.

Source: Instagram

समर्थ जुरेल ने कहा, ये वीडियो तह का है जब मैं और अभिषेक गोवा में थे. ये वीडियो खानजादी ने बनाया था. मैंने खानजादी को मना किया था कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट न करे.

Source: Instagram

आगे समर्थ जुरेल ने बताया, खानजादी नहीं मानी और उसने ये वीडियो शेयर कर दी. ये एक प्राइवेट वीडियो है. मैं कुछ और बोलना चाह रहा था लेकिन उसका मतलब कुछ और ही निकल आया.

Source: Instagram

समर्थ जुरेल ने माना, मैं ईशा मालवीय की बेइज्जती नहीं करना चाहता था. बात बस इतनी है कि मेरी और अभिषेक कुमार की इन दिनों काफी बन रही है. हम दोनों की वाइब मैच करती है.

Source: Instagram

Thanks For Reading!

Next: Prime Video पर मौजूद हैं ये धाकड़ सस्पेंस सीरीज, देख दिमाग न हिल जाए तो कहना

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.