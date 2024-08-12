अपने बॉयफ्रेंड को बेस्टफ्रेंड बताती हैं ये हसीनाएं, झोंकी लोगों की आंख में धूल?
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 12, 2024
सना मकबूल ने दोस्त बताने के बाद अपने बॉयफ्रेंड को पहचानने से ही मना कर दिया।
Source:
Instagram
जेनिफर विंगेट बॉलीवुड एक्टर जेनिफर विंगेट को दोस्त बताती थीं जबकी जमाने में उनके अफेयर की खबरें आम थीं।
Source:
Instagram
शिवांगी जोशी भी एक जमाने में मोहसिन खान को अपना खास दोस्त बताती थीं।
Source:
Instagram
शिवांगी खेड़कर भी सई केतन राव को बेस्टफ्रेंड बताती हैं।
Source:
Instagram
अनुपमा स्टार निशि सक्सेना और सागर पारेख का रिश्ता भी दोस्ती से ज्यादा नजर आता है। हालांकि वो ये बात मानती नहीं हैं।
Source:
Instagram
सुंबुल तौकीर खान और फहमान खान का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है।
Source:
Instagram
हिना खान भी रॉकी को बेस्टफ्रेंड की तरह ट्रीट करती हैं।
Source:
Instagram
अफेयर की खबरों के बीच राहुल सुधीर को भी निया शर्मा ने केवल अपना दोस्त बताया था।
Source:
Instagram
