सना मकबूल ने नीली बिकिनी में समुंदर के बीच की मस्ती, तस्वीरें इंटरनेट पर मचा रहीं तहलका
Masummba Chaurasia
Source:
Bollywoodlife.com
| Jul 23, 2025
सना मकबूल बीच पर ब्लू एंड व्हाइट बिकिनी में मस्ती करती दिखीं. नीले समुंदर के साथ उनका ये लुक एकदम फ्रेश और दिलकश लग रहा है.
सना की इन तस्वीरों में उनका नेचुरल स्माइल और मस्ती भरा एक्सप्रेशन दिखा, जो कैमरे के लिए नहीं, मानों खुद के लिए एंजॉय कर रहीं हों.
उनका स्विमसूट लुक सिंपल होने के बावजूद स्टाइलिश दिख रहा है, जो समंदर के बैकग्राउंड के साथ एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन बना रहा है.
सना ने अपने लुक को व्हाइट रेट्रो स्टाइल ग्लासेस से कंप्लीट किया, जिससे उनका एटिट्यूड और भी ज्यादा कूल लग रहा है.
उनकी इन तस्वीरों में मस्ती के साथ-साथ एक कॉन्फिडेंस भी दिखा, जो हर लड़की को इंस्पायर कर सकता है.
बादल, समुंदर की लहरों और चट्टानों के बीच ली गई ये तस्वीरें किसी फिल्म की शूटिंग से कम नहीं दिख रहीं हैं.
जैसे ही ये तस्वीरें सामने आईं, फैंस के कमेंट्स और लाइक्स की बाढ़ आ गई. सना का ये बीच लुक इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है.
