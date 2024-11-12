रुपाली की सौतेली बेटी के खिलाफ केस लड़ेगी ये वकील, बिग बॉस में मचा चुकी है तबाही
Shivani Duksh
| Nov 12, 2024
खबर आ रही है कि बिग बॉस स्टार सना रईस खान रुपाली गांगुली का केस लड़ने वाली हैं.
सना रईस खान ने ही ईशा वर्मा को मानहानि का नोटिस भेजा है.
ईशा वर्मा ने हाल ही में रुपाली गांगुली पर गंभीर आरोप लगाए थे. जिसके बाद सना रईस खान का नाम इस केस से जोड़ा गया था. जिसके बाद ईशा ने अपनी पोस्ट डिलीट कर दी थीं.
बॉलीवुड लाइफ ने इस बारे में सना रईस खान से बात करने की कोशिश की.
ईशा के पोस्ट डिलीट करते ही सना ने खुशी जाहिर की है और इसे इंसाफ की जीत बताया है.
सना ने दावा किया है कि रुपाली गांगुली की बेटी उनका नाम बदनाम करने की कोशिश कर रही थी.
सना रईस खान बिग बॉस में धमाल मचा चुकी हैं. अब सना रईस खान अपने करियर पर फोकस कर रही हैं.
भले ही सना रईस खान अपने काम में व्यस्त हो गई हों लेकिन उनके फैंस अब भी उनको टीवी पर मिस करते हैं.
