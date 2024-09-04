सपना चौधरी ने अपनी बायोपिक करने से किया इंकार
Ankita Kumari
Sep 04, 2024
हरियाणवी डांसर सपना चौधरी अपने बायोपिक को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं।
सपना चौधरी के फैंस इस खबर को सुनते ही काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं।
फैंस जानना चाहते हैं कि फिल्म में सपना चौधरी का रोल कौन प्ले करेगा?
हाल ही में इस बात का खुलासा खुद सपना चौधरी ने किया है।
सपना चौधरी ने बताया कि 'मैं अपने बायोपिक में खुद ही अपना रोल नहीं करना चाहूंगी'।
सपना ने कहा कि 'मैं वहां से निकल आई हूं, मैं उन दिनों को दोबारा नहीं देखना चाहती।'
सपना ने बोला कि 'जब मैं फिल्ममेकर्स से मिलीं तो मुझे लगा की वह मेरी कहानी को समझते हैं।'
सपना ने बताया कि उनकी जिंदगी में काफी उतार-चढ़ाव आए हैं।
सपना ने कहा कि 'मैं कभी नहीं डरी क्योंकि अगर कुछ होना होगा तो होगा और इसे कोई नहीं रोक सकता।'
