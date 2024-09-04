सपना चौधरी ने अपनी बायोपिक करने से किया इंकार

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Sep 04, 2024

हरियाणवी डांसर सपना चौधरी अपने बायोपिक को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं।

Source: Bollywoodlife.com

सपना चौधरी के फैंस इस खबर को सुनते ही काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं।

Source: Bollywoodlife.com

फैंस जानना चाहते हैं कि फिल्म में सपना चौधरी का रोल कौन प्ले करेगा?

Source: Bollywoodlife.com

हाल ही में इस बात का खुलासा खुद सपना चौधरी ने किया है।

Source: Bollywoodlife.com

सपना चौधरी ने बताया कि 'मैं अपने बायोपिक में खुद ही अपना रोल नहीं करना चाहूंगी'।

Source: Bollywoodlife.com

सपना ने कहा कि 'मैं वहां से निकल आई हूं, मैं उन दिनों को दोबारा नहीं देखना चाहती।'

Source: Bollywoodlife.com

सपना ने बोला कि 'जब मैं फिल्ममेकर्स से मिलीं तो मुझे लगा की वह मेरी कहानी को समझते हैं।'

Source: Bollywoodlife.com

सपना ने बताया कि उनकी जिंदगी में काफी उतार-चढ़ाव आए हैं।

Source: Bollywoodlife.com

सपना ने कहा कि 'मैं कभी नहीं डरी क्योंकि अगर कुछ होना होगा तो होगा और इसे कोई नहीं रोक सकता।'

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: दलजीत कौर ने एक्स हसबैंड की गर्लफ्रेंड पर किया पलटवार

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.