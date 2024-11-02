जब शाहरुख खान ने लगाए पाकिस्तान के इस एक्टर संग सिगरेट के कश

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Nov 02, 2024

पाकिस्तान का एक एक्टर ऐसा भी है जो कि शाहरुख खान के साथ सिगरेट पी चुका है.

Source: Instagram

इस एक्टर का नाम जावेद शेख है जो कि ओम शांति ओम में शाहरुख खान के साथ काम कर चुके हैं.

जावेद शेख ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि ओम शांति ओम के सेट पर सिगरेट पीना की मनाही थी.

ऐसे में जावेद शेख और शाहरुख खान बाहर जाकर सिगरेट पीते थे.

जावेद शेख ने बताया कि एक बार सिगरेट पीते समय उनका सामना शाहरुख खान से हो गया था.

शाहरुख खान टेबल पर बैठकर सिगरेट के कश लगा रहे थे.

शाहरुख खान ने जावेद शेख को भी साथ बैठने का ऑफर दिया जिसके बाद दोनों ने सिगरेट साथ पी.

इस दौरान जावेद शेख को शाहरुख खान की सिगरेट पीने का तरीका काफी पसंद आया था.

