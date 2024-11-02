जब शाहरुख खान ने लगाए पाकिस्तान के इस एक्टर संग सिगरेट के कश
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 02, 2024
पाकिस्तान का एक एक्टर ऐसा भी है जो कि शाहरुख खान के साथ सिगरेट पी चुका है.
Source:
Instagram
इस एक्टर का नाम जावेद शेख है जो कि ओम शांति ओम में शाहरुख खान के साथ काम कर चुके हैं.
Source:
Instagram
जावेद शेख ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि ओम शांति ओम के सेट पर सिगरेट पीना की मनाही थी.
Source:
Instagram
ऐसे में जावेद शेख और शाहरुख खान बाहर जाकर सिगरेट पीते थे.
Source:
Instagram
जावेद शेख ने बताया कि एक बार सिगरेट पीते समय उनका सामना शाहरुख खान से हो गया था.
Source:
Instagram
शाहरुख खान टेबल पर बैठकर सिगरेट के कश लगा रहे थे.
Source:
Instagram
शाहरुख खान ने जावेद शेख को भी साथ बैठने का ऑफर दिया जिसके बाद दोनों ने सिगरेट साथ पी.
Source:
Instagram
इस दौरान जावेद शेख को शाहरुख खान की सिगरेट पीने का तरीका काफी पसंद आया था.
Source:
Instagram
Thanks For Reading!
Next: जबरा फैन भी नहीं बता पाएगा शाहरुख खान से जुड़े ये दिलचस्प सवालों के जवाब
अगली वेब स्टोरी देखें.