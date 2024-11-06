'छूने भी नहीं देते थे'- शक्तिमान के सेट पर गीता विश्वास संग ऐसा बर्ताव करते थे मुकेश खन्ना
Shivani Duksh
| Nov 06, 2024
वैष्णवी ने खुलासा किया है कि शक्तिमान के सेट पर मुकेश खन्ना किस तरह से लड़कियों के साथ व्यवहार करते थे.
वैष्णवी ने बताया, मैं फिल्मी बैकग्राउंड से आती थी. शक्तिमान में मैंने मुकेश खन्ना के साथ काम किया था.
वैष्णवी ने दावा किया कि फिल्मों में लड़कियों को अच्छी निगाहों से नहीं देखा जाता था लेकिन शक्तिमान के सेट पर ऐसा कुछ नहीं था.
वैष्णवी ने कहा, मुकेश खन्ना शूटिंग के दौरान काफी अलग नजर आते थे. उन्होंने किसी भी सीन में मुझे टच करने की कोशिश नहीं की.
वैष्णवी ने आगे बताया, मुकेश खन्ना औरतों का बहुत इज्जत करते हैं. उन्होंने कभी मुझे गले तक नहीं लगाया.
वैष्णवी ने खुलासा किया, मुकेश खन्ना इंटीमेट सीन्स कैंसिल करवा देते थे. 2 साल तक मुकेश खन्ना ने ऐसा किया.
वैष्णवी ने कहा, 2 साल बाद मुकेश खन्ना मेरे साथ कंफर्टेबल हुए. तब मैंने मुकेश खन्ना का हाथ पकड़ा था.
वैष्णवी के मुताबित मुकेश खन्ना औरतों से दूरी बनाकर रखते हैं. मुकेश खन्ना को पता है कि महिलाओं को इज्जत कैसे दी जाती है.
शक्तिमान के सेट पर मुकेश खन्ना ने कभी भी वैष्णवी के साथ ऊंची आवाज में बात नहीं की.
मुकेश खन्ना के इस अंदाज की वैष्णवी आज भी फैन हैं. वैष्णवी अपने कोस्टार की तारीफ करते नहीं थकतीं.
