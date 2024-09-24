शमा सिकंदर को पति के बर्थडे पर याद आए पुराने दिन
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 24, 2024
टीवी एक्ट्रेस शमा सिकंदर ने खास अंदाज में पति को बर्थडे विश किया।
Source:
Bollywoodlife.com
टीवी अदाकारा शमा सिकंदर के पति जेम्स मिलिरॅान का आज बर्थडे है।
Source:
Bollywoodlife.com
शमा सिकंदर ने पति के साथ खूबसूरत फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर कि है।
Source:
Bollywoodlife.com
शमा सिकंदर रेड ग्लैमरस ड्रेस में बहुत ही सुदंर दिख रहीं हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
शमा सिकंदर ने इंस्टाग्राम पर पति के साथ पुरानी थाईलैंड ट्रिप की फोटोज शेयर की है।
Source:
Bollywoodlife.com
शमा सिकंदर ने कहा कि ये फोटोज मैंने इस दिन के लिए सेव कर रखीं थीं।
Source:
Bollywoodlife.com
शमा सिकंदर ने फोटोज के साथ खूबसूरत लंबा कैप्शन भी लिखा है।
Source:
Bollywoodlife.com
शमा ने पति को बर्थडे विश करते हुए 'टू इन्फिनिटी एंड बियॅान्ड' लिखा था।
Source:
Bollywoodlife.com
शमा सिकंदर दो साल पहले अमेरिकी व्यवसायी जेम्स मिलिरॅान से शादी के बंधन में बंधी थीं।
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: आखिर क्यों ट्रोल हो रही हैं बिग बॉस फेम अदनान शेख की मंगेतर?
अगली वेब स्टोरी देखें.