शमा सिकंदर को पति के बर्थडे पर याद आए पुराने दिन

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Sep 24, 2024

टीवी एक्ट्रेस शमा सिकंदर ने खास अंदाज में पति को बर्थडे विश किया।

Source: Bollywoodlife.com

टीवी अदाकारा शमा सिकंदर के पति जेम्स मिलिरॅान का आज बर्थडे है।

Source: Bollywoodlife.com

शमा सिकंदर ने पति के साथ खूबसूरत फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर कि है।

Source: Bollywoodlife.com

शमा सिकंदर रेड ग्लैमरस ड्रेस में बहुत ही सुदंर दिख रहीं हैं।

Source: Bollywoodlife.com

शमा सिकंदर ने इंस्टाग्राम पर पति के साथ पुरानी थाईलैंड ट्रिप की फोटोज शेयर की है।

Source: Bollywoodlife.com

शमा सिकंदर ने कहा कि ये फोटोज मैंने इस दिन के लिए सेव कर रखीं थीं।

Source: Bollywoodlife.com

शमा सिकंदर ने फोटोज के साथ खूबसूरत लंबा कैप्शन भी लिखा है।

Source: Bollywoodlife.com

शमा ने पति को बर्थडे विश करते हुए 'टू इन्फिनिटी एंड बियॅान्ड' लिखा था।

Source: Bollywoodlife.com

शमा सिकंदर दो साल पहले अमेरिकी व्यवसायी जेम्स मिलिरॅान से शादी के बंधन में बंधी थीं।

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: आखिर क्यों ट्रोल हो रही हैं बिग बॉस फेम अदनान शेख की मंगेतर?

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.