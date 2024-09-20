शमा सिकंदर संग 'गंदी हरकत' कर चुका है ये बॉलीवुड सुपरस्टार

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Sep 20, 2024

शमा सिकंदर ने बताया है कि कैसे वो एक बॉलीवुड स्टार की गंदी नीयत की शिकार हो गई थीं।

शमा सिकंदर को एक एड में काम करने का मौका मिला था।

इस एड में शमा सिकंदर एक बॉलीवुड स्टार संग दिखी थीं।

शमा सिकंदर ने बताया कि इस एक्टर ने अचानक स्क्रिप्ट बदलवा दी।

स्क्रिप्ट के हिसाब से इस स्टार को शमा सिकंदर को गले लगाना था।

स्टार ने गले लगते समय शमा सिकंदर को गलत तरीके से छूआ।

ऐसा होते ही शमा सिकंदर बुरी तरह घबरा गई थीं।

एक इंटरव्यू में शमा सिकंदर ने इस बात का खुलासा किया है।

