बाली वेकेशन में शमा सिकंदर ने गिराईं बिजलियां
Garima Singh
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 20, 2025
टीवी एक्ट्रेस शमा सिकंदर इन दिनों अपनी लाइफ के बेस्ट दिनों को जी रही हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें कि बीते दिनों ही शमा सिकंदर बाली पहुंची हुई थीं।
Source:
Bollywoodlife.com
इस दौरान की कई तस्वीरों को शमा बैक टू बैक इंस्टाग्राम पर शेयर कर रही हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
कुछ तस्वीरों में तो शमा सिकंदर की खूबसूरती देखते ही बन रही है।
Source:
Bollywoodlife.com
शमा सिकंदर के वेकेशन की तस्वीरों पर लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
शमा सिकंदर की तस्वीरों से साफ पता चल रहा है कि वो अपने वेकेशन को कितना एन्जॉय कर रही हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
शमा ने टीवी के साथ-साथ फिल्मों और एडफिल्म्स में भी का किया है।
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें कि शमा सिकंदर ने साल 2022 जेम्स मिलिरॉन के साथ शादी रचाई थी।
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: रवीना की बेटी ने सेट पर ही किया अपने एग्जाम की प्रिपरेशन, इस धांसू फिल्म से की एंट्री
अगली वेब स्टोरी देखें.