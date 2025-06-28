शेफाली जरीवाला शादी के 11 साल बाद भी क्यों नहीं बनी थीं मां?
Shashikant Mishra
| Jun 28, 2025
एक्ट्रेस और मॉडल शेफाली जरीवाला का बीती रात में निधन हो गया. 42 साल की 'कांटा लगा गर्ल' की मौत ने हर किसी को स्तब्ध कर दिया है.
शेफाली जरीवाला ने साल 2014 में एक्टर पराग त्यागी से शादी की थी. हालांकि, इस कपल को कोई बच्चा नहीं था.
शेफाली जरीवाला ने एक बार एक्टर पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट में मां बनने को लेकर बात की थी.
शेफाली जरीवाला ने कहा था, 'कुछ साल पहल तक मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी. आज मेरे पास सबकुछ है. हम किसी समय भी अपना बच्चा कर सकते हैं.'
'मुझे लगता है कि दुनिया में बहुत बच्चे हैं, जिन्हें घर और प्यार की जरूरत है. हम ऐसी स्थिति में हैं कि उन्हें ये सब दे सकते हैं.'
'अपने बच्चों को तो सब प्यार करते हैं लेकिन बड़ा वो होता है जो किसी और का बच्चा घर लाए. अडॉप्शन एक ऐसा ऑप्शन है, जिसके लिए पति और परिवार का सपोर्ट मिलना चाहिए.'
शेफाली जरीवाला ने आखिरी में कहा था, 'हर किसी को मनाने के लिए थोड़ा समय चाहिए. जिसके नसीब में हमारे घर पर आना होगा, वो आएगा.'
