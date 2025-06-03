Shehnaaz Gill ने बारिश में दिखाया दिलकश अंदाज, भीगे बालों में...
Pratibha Gaur
| Jun 03, 2025
एक्ट्रेस शहनाज गिल ने गोवा से लेटेस्ट फोटोज अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर पोस्ट किए हैं.
जिनमें एक्ट्रेस रेड ड्रेस में बारिश में भीगते हुए नजर आ रही हैं.
इन फोटोज में शहनाज ने रेड आउटफिट पहना है, जिसमें वह बला की खूबसूरत लग रही हैं.
इस तस्वीर में शहनाज गिल सुकून से बारिश का मजा लेती दिखाई दे रही हैं.
प्रकृति की सुंदरता और भीगे बालों में शहनाज गिल कहर ढा रही हैं.
फोटोज में एक्ट्रेस की स्माइल लाखों दिलों को ढेर कर रही हैं.
इस तस्वीर में शहनाज गिल येलो सूट पहनकर जबरदस्त अंदाज में पोज दे रही हैं.
इस फोटो में एक्ट्रेस ने वन शॉल्डर सिल्वर आउटफिट पहना है, जिसमें वह हसीन लग रही हैं.
