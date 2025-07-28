Shehnaaz Gill का बदला हुआ रूप देखकर लगेगा जोर का झटका, हनी सिंह के साथ...

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Jul 28, 2025

एक्ट्रेस शहनाज गिल ने हाल ही में लेटेस्ट तस्वीरें पोस्ट की हैं, जिनमें उनका लुक देखकर हर कोई हैरान रह गया है.

बता दें कि शहनाज गिल ने हाल ही में यो यो हनी सिंह के साथ अपना गाना शूट किया है.

इन तस्वीरों में शहनाज गिल ऑरेंज कलर का आउटफिट पहनें दिख रही हैं.

साथ ही मिंडी चोटी का लुक शहनाज पर काफी जंच रहा है.

इस तस्वीर में शहनाज गिल अपने बदन पर तौलिया लपेटकर पोज दे रही हैं.

बता दें कि इससे पहले भी शहनाज गिल यो यो हनी सिंह के साथ एक हिट सॉन्ग दे चुकी हैं.

बता दें कि शहनाज गिल बिग बॉस 13 में नजर आई थीं.

इस शो में शहनाज गिल की जोड़ी सिद्धार्थ शुक्ला के साथ काफी जमी थी.

बता दें कि शहनाज गिल की इंस्टाग्राम पर 18.7 मिलियन फॉलोवर्स हैं.

