इस शख्स के साथ मंदिर पहुंची शहनाज गिल, फैंस ने पकड़ी चोरी

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Feb 26, 2025

शहनाज गिल आज सुबह से ही सुर्खियों में बनी हुई हैं. खबर है कि शहनाज गिल हाल ही में किसी के साथ शिव मंदिर जा पहुंची हैं.

Source: Instagram

कुछ समय पहले ही शहनाज गिल को त्र्यंबकेश्वर मंदिर में स्पॉट किया गया है. यहां पर शहनाज गिल ने ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए.

Source: Instagram

आपको जानकर हैरानी होगी कि शहनाज गिल राघव जुयाल के साथ मंदिर पहुंची थीं.

Source: Instagram

एक वीडियो में राघव जुयाल भगवान के दर्शन करते नजर आए. वहीं शहनाज गिल ने भी शिवलिंग का आशीर्वाद लिया.

Source: Instagram

शहनाज गिल राघव जुयाल ने सोशल मीडिया पर अलग अलग तस्वीरें शेयर की हैं. हालांकि फैंस ने शहनाज गिल राघव जुयाल की चोरी पकड़ ली.

Source: Instagram

फैंस को पता चल गया है कि शहनाज गिल राघव जुयाल साथ में मंदिर गए थे. ऐसे में लोग लगातार शहनाज गिल राघव जुयाल के बार में बात कर रहे हैं.

Source: Instagram

लोग कह रहे हैं कि शहनाज गिल राघव जुयाल एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और जमाने से ये बात छिपा रहे हैं.

Source: Instagram

कुछ फैंस तो ये तक बोल रहे हैं कि शहनाज गिल सिद्धार्थ शुक्ला को भुला बैठी हैं और जिंदगी में आगे बढ़ गई हैं.

Source: Instagram

Thanks For Reading!

Next: गोविंदा और सुनीता के तलाक की खबर सुन फैंस को लगा झटका, जानें क्यों परेशान हैं लोग?

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.