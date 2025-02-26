इस शख्स के साथ मंदिर पहुंची शहनाज गिल, फैंस ने पकड़ी चोरी
Feb 26, 2025
शहनाज गिल आज सुबह से ही सुर्खियों में बनी हुई हैं. खबर है कि शहनाज गिल हाल ही में किसी के साथ शिव मंदिर जा पहुंची हैं.
कुछ समय पहले ही शहनाज गिल को त्र्यंबकेश्वर मंदिर में स्पॉट किया गया है. यहां पर शहनाज गिल ने ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए.
आपको जानकर हैरानी होगी कि शहनाज गिल राघव जुयाल के साथ मंदिर पहुंची थीं.
एक वीडियो में राघव जुयाल भगवान के दर्शन करते नजर आए. वहीं शहनाज गिल ने भी शिवलिंग का आशीर्वाद लिया.
शहनाज गिल राघव जुयाल ने सोशल मीडिया पर अलग अलग तस्वीरें शेयर की हैं. हालांकि फैंस ने शहनाज गिल राघव जुयाल की चोरी पकड़ ली.
फैंस को पता चल गया है कि शहनाज गिल राघव जुयाल साथ में मंदिर गए थे. ऐसे में लोग लगातार शहनाज गिल राघव जुयाल के बार में बात कर रहे हैं.
लोग कह रहे हैं कि शहनाज गिल राघव जुयाल एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और जमाने से ये बात छिपा रहे हैं.
कुछ फैंस तो ये तक बोल रहे हैं कि शहनाज गिल सिद्धार्थ शुक्ला को भुला बैठी हैं और जिंदगी में आगे बढ़ गई हैं.
