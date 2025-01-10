लोहड़ी पर कॉपी कर लें शहनाज गिल के ये 9 पंजाबी लुक्स
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 10, 2025
बिग बॉस से सुर्खियां बटोरने वाली शहनाज गिल को कौन नहीं जानता है?
बबली नेचर के साथ-साथ ही उन्होंने अपने फैशन सेंस से हर किसी का दिल जीता है.
एक्ट्रेस आए दिन अपने नए-नए फोटोशूट्स के चलते चर्चा में बनी रहती हैं.
जब बात होती है शहनाज गिल के देसी लुक की तो उसे कोई भी बीट नहीं कर सकता है.
इस साल लोहड़ी पर आप शहनाज गिल के लुक्स को कॉपी करके छा सकती हैं.
शहनाज गिल के इस लुक को कॉपी करते ही आपको लोग कॉम्प्लिमेंट्स देते नहीं थकेंगे.
लोहड़ी पर अगर शहनाज गिल के इस लुक को कॉपी कर लिया जाए तो फिर कहना ही क्या.
इस पटियाला सूट में तो शहनाज गिल की खूबसूरती देखते ही बन रही है.
शहनाज गिल पंजाबी लुक्स को बहुत कॉफिडेंटली कैरी करती हैं और यही उनके अंदाज को अलग बना देता है.
