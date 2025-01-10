लोहड़ी पर कॉपी कर लें शहनाज गिल के ये 9 पंजाबी लुक्स

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Jan 10, 2025

बिग बॉस से सुर्खियां बटोरने वाली शहनाज गिल को कौन नहीं जानता है?

Source: Bollywoodlife.com

बबली नेचर के साथ-साथ ही उन्होंने अपने फैशन सेंस से हर किसी का दिल जीता है.

Source: Bollywoodlife.com

एक्ट्रेस आए दिन अपने नए-नए फोटोशूट्स के चलते चर्चा में बनी रहती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

जब बात होती है शहनाज गिल के देसी लुक की तो उसे कोई भी बीट नहीं कर सकता है.

Source: Bollywoodlife.com

इस साल लोहड़ी पर आप शहनाज गिल के लुक्स को कॉपी करके छा सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

शहनाज गिल के इस लुक को कॉपी करते ही आपको लोग कॉम्प्लिमेंट्स देते नहीं थकेंगे.

Source: Bollywoodlife.com

लोहड़ी पर अगर शहनाज गिल के इस लुक को कॉपी कर लिया जाए तो फिर कहना ही क्या.

Source: Bollywoodlife.com

इस पटियाला सूट में तो शहनाज गिल की खूबसूरती देखते ही बन रही है.

Source: Bollywoodlife.com

शहनाज गिल पंजाबी लुक्स को बहुत कॉफिडेंटली कैरी करती हैं और यही उनके अंदाज को अलग बना देता है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: इन 7 खूबियों के चलते बिग बॉस 18 के विनर बनेंगे करणवीर मेहरा, वोटो की होगी बारिश

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.