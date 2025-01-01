Shivangi Joshi ने पहनी इतनी बोल्ड ड्रेस, हुस्न से Kushal Tandon की भी नहीं हटेंगी आंखें
Pratibha Gaur
| Jan 01, 2025
एक्ट्रेस शिवांगी जोशी ने बड़े दी धमाकेदार अंदाज में न्यू ईयर सेलिब्रेट किया.
इस दौरान एक्ट्रेस रॉयल ब्लू कलर का आउटफिट पहनें नजर आईं, जिसमें वह बला की खूबसूरत लग रही थीं.
इस फोटो में शिवांगी अपने बालों को संवारती दिख रही हैं,
इस ऑफ शॉल्डर ब्लू आउटफिट में शिवांगी जोशी अपने टोन्ड लेग्स जमकर फ्लॉन्ट कर रही हैं.
इन तस्वीरों में एक्ट्रेस शिवांगी जोशी अपना कर्वी फिगर जमकर फ्लॉन्ट कर रही हैं.
इस आउटफिट में शिवांगी के हुस्न पर हर कोई लट्टू हो रहा है.
इस फोटो में एक्ट्रेस शिवांगी जोशी अपनी क्यूट स्माइल से फैंस के दिलों को जीत रही हैं.
इस आउटफिट के साथ शिवांगी का न्यूड मेकअप उनके लुक को निखार रहा है.
