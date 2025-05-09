शिवांगी जोशी संग स्कूटी लेकर फरार हुईं जन्नत जुबैर, वेकेशन फोटोज ने उड़ाया गर्दा

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | May 09, 2025

हाल ही में टीवी अदाकारा जन्नत जुबैर अपनी खास सहेली शिवांगी जोशी के साथ वेकेश पर पहुंची थीं. इसी बीच जन्नत ने ने अपने वेकेशन फोटोज फैंस के साथ शेयर किए हैं.

बता दें जन्नत जुबैर और शिवांगी जोशी बाली घुमने गई थीं. ऐसे में जन्नत जुबैर ने कैमरे के आगे जमकर पोज दिए.

इस तस्वीर में जन्नत जुबैर झूले का मजा लेती नजर आ रही हैं. जन्नत जुबैर का ये आउटफिट उन पर बहुत जंच रहा है.

झूला झूलने के अलावा जन्नत जुबैर ने शिवांगी जोशी की तरह वॉटरफॉल में समय भी बिताया है. इस दौरान जन्नत जुबैर कमाल लग रही थीं.

जन्नत जुबैर और शिवांगी जोशी ने मौका मिलते ही स्कूटी से पूरी बाली की सैर की. इस तस्वीर में दोनों काफी खुश दिख रही हैं.

लोग सोशल मीडिया पर जन्नत जुबैर और शिवांगी जोशी की खूब तारीफ कर रहे हैं. फैंस कह रहे हैं कि इन दोनों की दोस्ती को किसी की नजर न लगे.

जन्नत जुबैर से पहले तो शिवांगी जोशी ने अपने वेकेशन फोटोज शेयर करके सनसनी मचा दी थी.

जन्नत जुबैर ने फैंस को अपने खाने से लेकर होटल तक की तस्वीरें दिखाई हैं. अब तो फैंस को भी जन्नत जुबैर से जलन हो रही है.

