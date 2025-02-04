मुस्लिम एक्टर संग चला चक्कर, अब 13 साल बड़े हीरो पर लट्टू हुई ये हसीना; नाम जान लगेगा झटका
Kavita
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 04, 2025
टीवी एक्ट्रेस शिवांगी जोशी लाखों दिलों की धड़कन हैं. फैंस उनके नायरा के किरदार को खूब प्यार करते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
शिवांगी अपने काम के साथ-साथ लव लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में रहने लगी हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
शिवांगी और मोहसिन खान की जोड़ी टीवी इंडस्ट्री में बेस्ट रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
शिवांगी मोहसिन के साथ सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में नजर आईं.
Source:
Bollywoodlife.com
दावा किया जाता है कि इस शो में काम करते करते शिवांगी मोहसिन खान के साथ रिश्ते में आईं.
Source:
Bollywoodlife.com
आज तक एक्ट्रेस ने अपने इस रिश्ते को कंफर्म नहीं किया, लेकिन दोनों के ब्रेकअप पर भी कई रिपोर्ट्स आईं.
Source:
Bollywoodlife.com
अब शिवांगी जोशी कुशाल टंडन को डेट कर रही हैं और फैंस इस जोड़ी को भी प्यार दे रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
कुशाल शिवांगी संग अपना रिश्ता कंफर्म कर चुके हैं लेकिन शिवांगी अब तक शांत हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें कि शिवांगी जोशी को इंस्टाग्राम पर 9.7 मिलियन लोग फॉलो करते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
वह आखिरी बार बरसातें में नजर आई थीं, लेकिन फैंस उनके नए शो का इंतजार कर रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
shivangi (15)
Source:
Bollywoodlife.com
shivangi (16)
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: महाकुंभ वाली मोनालिसा को मात देने के लिए लड़की ने पार कीं हदें, तौलिया लपेट घाट किनारे किया...
अगली वेब स्टोरी देखें.