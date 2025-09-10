लाल साड़ी में कहर ढा रही शिवांगी जोशी, ग्रेस और स्माइल से फैंस हुए दीवाने
Masummba Chaurasia
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 10, 2025
टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस शिवांगी जोशी ने एक बार फिर अपने लेटेस्ट लुक से फैंस का दिल जीत लिया है.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस ने हाल ही में लाल साड़ी में अपनी तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें वो बेहद खूबसूरत लग रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
शिवांगी ने इस साड़ी को फुल स्लीव्स ब्लाउज और सिंपल पल्लू के साथ स्टाइल किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
उन्होंने अपने लुक को और खास बनाने के लिए स्टोन नेकलेस और ओपन हेयरस्टाइल रखी.
Source:
Bollywoodlife.com
फैंस कमेंट सेक्शन में उन्हें 'स्टनिंग; , 'क्वीन' और 'गॉर्जियस' कहकर तारीफ कर रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
शिवांगी जोशी अकसर अपने फैशन चॉइसेज और ग्लैमरस लुक्स को लेकर सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरती रहती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इस रेड साड़ी लुक ने एक बार फिर साबित कर दिया कि शिवांगी सिर्फ एक्टिंग ही नहीं बल्कि स्टाइल आइकॉन भी हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: एक्शन और मार-काट से खचाखच भरी हैं ये फिल्में, देखें लिस्ट
अगली वेब स्टोरी देखें.