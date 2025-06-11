शिवांगी जोशी ने लगाए ऐसे ठुमके कि लुट गया पूरा यूपी-बिहार, फैंस बजा रहे हैं सीटियां
Shivani Duksh
| Jun 11, 2025
टीवी अदाकारा शिवांगी जोशी जल्द ही टीवी पर वापसी करने वाली हैं. शिवांगी जोशी बड़े अच्छे लगते हैं नया सीजन में हर्षद चोपड़ा के साथ रोमांस करती नजर आएंगी.
इसी बीच शिवांगी जोशी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हो गई हैं. हाल ही में शिवांगी जोशी ने अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं.
इन तस्वीरों में शिवांगी जोशी लहंगा पहनकर डांस करती नजर आ रही हैं. इस खूबसूरत लहंगे में शिवांगी जोशी कमाल लग रही हैं.
शिवांगी जोशी की ये तस्वीरें उनकी बहन शीतल की सगाई की हैं. हाल ही में शिवांगी जोशी की बहन ने सगाई की है.
अपनी बहन की सगाई में शिवांगी जोशी पटाखा बनकर पहुंची थीं. इस दौरान शिवांगी जोशी ने कैमरे के आगे खूब पोज दिए.
बहन की सगाई से पहले शिवांगी जोशी ने एक शानदार परफार्मेंस भी दी थी. अब शिवांगी जोशी की ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं.
फैंस लगातार शिवांगी जोशी के लुक की खूब तारीफ कर रहे हैं. फैंस का कहना है कि शिवांगी जोशी इस लहंगे में कमाल लग रही हैं.
सोशल मीडिया पर शिवांगी जोशी की इस तस्वीरों ने तबाही मचा दी है. अब तो फैंस शिवांगी जोशी के टीवी पर वापसी का इंतजार कर रहे हैं.
