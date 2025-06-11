शिवांगी जोशी ने लगाए ऐसे ठुमके कि लुट गया पूरा यूपी-बिहार, फैंस बजा रहे हैं सीटियां

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Jun 11, 2025

टीवी अदाकारा शिवांगी जोशी जल्द ही टीवी पर वापसी करने वाली हैं. शिवांगी जोशी बड़े अच्छे लगते हैं नया सीजन में हर्षद चोपड़ा के साथ रोमांस करती नजर आएंगी.

Source: Instagram

इसी बीच शिवांगी जोशी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हो गई हैं. हाल ही में शिवांगी जोशी ने अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं.

Source: Instagram

इन तस्वीरों में शिवांगी जोशी लहंगा पहनकर डांस करती नजर आ रही हैं. इस खूबसूरत लहंगे में शिवांगी जोशी कमाल लग रही हैं.

Source: Instagram

शिवांगी जोशी की ये तस्वीरें उनकी बहन शीतल की सगाई की हैं. हाल ही में शिवांगी जोशी की बहन ने सगाई की है.

Source: Instagram

अपनी बहन की सगाई में शिवांगी जोशी पटाखा बनकर पहुंची थीं. इस दौरान शिवांगी जोशी ने कैमरे के आगे खूब पोज दिए.

Source: Instagram

बहन की सगाई से पहले शिवांगी जोशी ने एक शानदार परफार्मेंस भी दी थी. अब शिवांगी जोशी की ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं.

Source: Instagram

फैंस लगातार शिवांगी जोशी के लुक की खूब तारीफ कर रहे हैं. फैंस का कहना है कि शिवांगी जोशी इस लहंगे में कमाल लग रही हैं.

Source: Instagram

सोशल मीडिया पर शिवांगी जोशी की इस तस्वीरों ने तबाही मचा दी है. अब तो फैंस शिवांगी जोशी के टीवी पर वापसी का इंतजार कर रहे हैं.

Source: Instagram

Thanks For Reading!

Next: सूट और प्लाजो में हुस्न की मल्लिका बनीं 'हाउसफुल 5' की एक्ट्रेस सौंदर्या शर्मा, पोज देख उड़ेंगे होश!

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.