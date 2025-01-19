श्रद्धा मिश्रा बनीं Sa Re Ga Ma Pa की विनर, हाथ लगी इतनी प्राइज मनी
Pratibha Gaur
| Jan 19, 2025
फेमस रियलिटी शो 'सा रे गा मा पा' का ग्रैंड फिनाले बेहद ही धमाकेदार रहा.
जिसमें मुंबई की रहने वाली श्रद्धा मिश्रा अपनी शानदार गायकी के दम पर शो की विनर बनीं.
तो वहीं शुभाश्री देबनाथ पहले रनर अप रहे और उज्ज्वल मोतीराम दूसरे रनरआप रहे.
इस शो की विनर श्रद्धा मिश्रा को 10 लाख रुपये की प्राइज मनी मिली है.
बता दें कि रियलिटी शो 'सा रे गा मा पा' पिछले 5 महीने से प्रसारित हो रहा था.
जिसे गुरु रंधावा, सचिन-जिगर के साथ ही सचेत-परम्परा जज कर रहे थे.
इस शो के ग्रैंड फिनाले में उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति ने भी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी.
इस शो की विनर श्रद्धा मिश्रा ने जीत पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उनका सपना सच हो गया है.
