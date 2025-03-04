किसी जमाने में खौफ के साए में जीती थीं श्वेता तिवारी, लगता था इस बात का डर
Shivani Duksh
| Mar 04, 2025
श्वेता तिवारी टीवी की उन अदाकाराओं में से एक हैं जो कि अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती हैं. हालांकि एक चीज ऐसी भी है जिससे श्वेता तिवारी को भी डर लगता है.
अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि श्वेता तिवारी को किस बात से डर लगता है.
आपको जानकर हैरानी होगी कि श्वेता तिवारी को स्ट्रैच मार्क्स से डर लगता है. सही सुना आपने.... श्वेता तिवारी ने खुद इस बात का खुलासा किया था.
एक इंटरव्यू में श्वेता तिवारी ने बताया था कि प्रेग्नेंसी के दौरान वो डरी हुई थीं. श्वेता तिवारी का वजन उस समय बढ़ चुका था.
श्वेता तिवारी को लगने लगा था कि मां बनने के बाद उनके शरीर पर स्ट्रैच मार्क्स आ जाएंगे.
श्वेता तिवारी को लगता था कि स्ट्रैच मार्क्स की वजह से वो बिकिनी नहीं पहन पाएंगी. एक दिन श्वेता तिवारी ने एक औरत को अपने स्ट्रैच मार्क्स फ्लॉन्ट करते हुए देखा.
उस दिन श्वेता तिवारी को समझ आया कि स्ट्रैच मार्क्स फ्लॉन्ट करने में कोई बुराई नहीं है.
अब 2 बच्चों की मां बनने के बाद श्वेता तिवारी का ये डर खत्म हो पाया है. अब श्वेता तिवारी स्ट्रैच मार्क्स दिखाने से नहीं डरतीं.
