झूठ बोला था, छिपाना पड़ा मुंह, जब श्वेता तिवारी के गुस्से से डरी पलक
Apr 10, 2025
श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी बॉलीवुड में एंट्री कर चुकी हैं. हालांकि बॉलीवुड में आने से पहले ही पलक तिवारी ने लाइमलाइट में आना शुरू कर दिया था.
पलक तिवारी ने एक बार बताया था कि किस तरह से उनको अपनी मां से झूठ बोलना पड़ा था. हालांकि मीडिया की हरकतों की वजह से उनकी पोल खुल गई.
उन दिनों पलक तिवारी का नाम सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान के साथ खूब जोड़ा जाता था.
एक बार मीडिया ने पलक तिवारी को इब्राहिम अली खान के साथ कैप्चर कर लिया था. ऐसा होते ही पलक तिवारी बुरी तरह से डर गई थीं.
पलक तिवारी ने बताया था कि वो अपनी मां से झूठ बोलकर घर से बाहर निकली थीं. ऐसे में मीडिया के सामने पलक तिवारी ने अपना मुंह भी छिपाना शुरू कर दिया.
पलक तिवारी ने बताया था कि वो इब्राहिम अली खान के साथ होने की वजह से अपना मुंह नहीं छिपा रही थीं.
बल्कि पलक तिवारी को तो इस बात का डर सता रहा था कि कहीं पलक तिवारी का झूठ उनकी मां के सामने न खुल जाए. ऐसे में पलक तिवारी बड़ा डरते डरते अपने घर पहुंची थीं.
वह बात अलग है कि लोगों को लगा कि पलक तिवारी और इब्राहिम अली खान के बीच कुछ चल रहा है. वैसे दोनों एक दूसरे को अपना अच्छा दोस्त मानते हैं.
