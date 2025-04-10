झूठ बोला था, छिपाना पड़ा मुंह, जब श्वेता तिवारी के गुस्से से डरी पलक

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Apr 10, 2025

श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी बॉलीवुड में एंट्री कर चुकी हैं. हालांकि बॉलीवुड में आने से पहले ही पलक तिवारी ने लाइमलाइट में आना शुरू कर दिया था.

Source: Instagram

पलक तिवारी ने एक बार बताया था कि किस तरह से उनको अपनी मां से झूठ बोलना पड़ा था. हालांकि मीडिया की हरकतों की वजह से उनकी पोल खुल गई.

Source: Instagram

उन दिनों पलक तिवारी का नाम सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान के साथ खूब जोड़ा जाता था.

Source: Instagram

एक बार मीडिया ने पलक तिवारी को इब्राहिम अली खान के साथ कैप्चर कर लिया था. ऐसा होते ही पलक तिवारी बुरी तरह से डर गई थीं.

Source: Instagram

पलक तिवारी ने बताया था कि वो अपनी मां से झूठ बोलकर घर से बाहर निकली थीं. ऐसे में मीडिया के सामने पलक तिवारी ने अपना मुंह भी छिपाना शुरू कर दिया.

Source: Instagram

पलक तिवारी ने बताया था कि वो इब्राहिम अली खान के साथ होने की वजह से अपना मुंह नहीं छिपा रही थीं.

Source: Instagram

बल्कि पलक तिवारी को तो इस बात का डर सता रहा था कि कहीं पलक तिवारी का झूठ उनकी मां के सामने न खुल जाए. ऐसे में पलक तिवारी बड़ा डरते डरते अपने घर पहुंची थीं.

Source: Instagram

वह बात अलग है कि लोगों को लगा कि पलक तिवारी और इब्राहिम अली खान के बीच कुछ चल रहा है. वैसे दोनों एक दूसरे को अपना अच्छा दोस्त मानते हैं.

Source: Instagram

Thanks For Reading!

Next: क्योंकि सास भी कभी बहू थी: तुलसी विरानी की वो बेटी जो कर रही है बॉलीवुड पर राज

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.