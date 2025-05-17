अपनी मां श्वेता को 'कंजूस' बताकर पलक तिवारी ने दिखाया स्वैग

श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी ने एक बार फिर से सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया है. पलक तिवारी ने फैंस के साथ अपनी लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की हैं. Source: Instagram