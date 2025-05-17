अपनी मां श्वेता को 'कंजूस' बताकर पलक तिवारी ने दिखाया स्वैग
Shivani Duksh
| May 17, 2025
श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी ने एक बार फिर से सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया है. पलक तिवारी ने फैंस के साथ अपनी लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की हैं.
इन तस्वीरों में पलक तिवारी व्हाइट कलर के आउटफिट में नजर आ रही हैं. तस्वीरों में पलक तिवारी स्वैग दिखा रही हैं.
पलक तिवारी के इस अंदाज ने फैंस का दिल जीत लिया है. लोग पलक तिवारी की तारीफ करते थक नहीं रहे हैं.
हाल ही में पलक तिवारी ने अपनी मां को कंजूस बताकर सनसनी मचा दी थी. पलक तिवारी ने दावा किया था कि श्वेता खर्चा बहुत सोच समझकर करती हैं.
इसके अलावा पलक तिवारी ने मौनी रॉय को लेकर भी एक बड़ा बयान दिया था. पलक तिवारी ने दावा किया है कि लोग जबरदस्ती मौनी को ट्रोल कर रहे हैं.
हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में पलक तिवारी ने कहा कि लोग सेलिब्रिटिज को ट्रोल करने में अपनी शान समझते हैं.
पलक तिवारी ने दावा किया कि इस मकाम तक आने के लिए सितारे कितनी मेहनत करते हैं ये किसी को नहीं पता.
इतना ही नहीं पलक तिवारी ने मौनी रॉय की प्लास्टिक सर्जरी वाली बात को एक सिरे से खारिज कर दिया था.
