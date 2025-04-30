डेट करने से पहले... श्वेता तिवारी के हाथ से निकली बेटी पलक? ये रहा सबूत

आगे पलक तिवारी ने कहा, क्यूट क्यूट लड़के मुझे पसंद हैं. भले ही मुझे उस इंसान का नाम न पता तो उसके बारे में कोई जानकारी न हो फिर भी एक बार तो निगाह मारती ही हूं. Source: Instagram