डेट करने से पहले... श्वेता तिवारी के हाथ से निकली बेटी पलक? ये रहा सबूत
Shivani Duksh
| Apr 30, 2025
बॉलीवुड अदाकारा पलक तिवारी इस समय सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. हाल ही में पलक तिवारी ने अपनी डेटिंग लाइफ को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया है.
जूम से बात करते हुए पलक तिवारी ने कहा, मैं बहुत बार बहुत अजीब काम करती हूं. कई बार मैं अपना फोन स्क्रॉल करते समय लड़के देखती हूं.
आगे पलक तिवारी ने कहा, क्यूट क्यूट लड़के मुझे पसंद हैं. भले ही मुझे उस इंसान का नाम न पता तो उसके बारे में कोई जानकारी न हो फिर भी एक बार तो निगाह मारती ही हूं.
पलक तिवारी ने आगे कहा, एक लड़का था जिसने किसी और के साथ एक स्टोरी शेयर की थी. उसने इस लड़के को टैग नहीं किया था.
पलक तिवारी ने खुलासा किया, मेरे इस दोस्त के करीब 2000 दोस्त हैं. ऐसे में इस लड़के की पहचान करने के लिए मैंने उसके 2000 दोस्तों की लिस्ट चैक की ताकि उसका नाम जान सकूं.
आगे पलक तिवारी ने दावा किया, जिसके बाद मैंने उसके यूजरनेम के बारे में अपनी दोस्त को बताया. ये बात सुनकर पलक तिवारी के फैंस भी चौंक जाएंगे.
कुछ समय पहले ही पलक तिवारी ने दावा किया था कि वो फिलहाल अपने करियर पर फोकस करना चाहती हैं.
वहीं उनकी मां श्वेता तिवारी कहती हैं कि वो कभी भी पलक को रिलेशनशिप या शादी के झमेले में नहीं फंसने देना चाहती हैं.
