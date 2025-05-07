'वो पूरी रात स्कूल में...' जब अपने एक्स से लड़ाई कर बैठी श्वेता तिवारी की लाडली
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| May 07, 2025
पलक तिवारी इन दिनों अपनी फिल्म भूतनी की वजह से लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं. हाल ही में पलक तिवारी ने बताया था कि वैसे वो अपने एक्स से लड़ाई किया करती थीं.
पलक तिवारी ने बताया, हाई स्कूल में मेरी और मेरे एक्स बॉयफ्रेंड की बहुत लड़ाई हुआ करती थी. एक दिन वो बस का इंतजार कर रहा था, मुझे लेने के लिए मां कार भेजती थी.
आगे पलक तिवारी ने खुलासा किया, उस दौरान मैं एक मोनोलॉग पर काम कर रही थी. आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके बारे में मैंने चौथी क्लास में ही सोच लिया था. मैं उस पर काम कर रही थी.
आगे पलक तिवारी ने कहा, घर जाने के समय ही मरी और उसकी लड़ाई हो गई. उसने मुझे लड़ाई करने से मना किया. उसने मुझे क्रेजी बताया.
पलक तिवारी ने खुलासा किया, मैंने भी उसका बैग पकड़ लिया. मैंने उसे स्कूल बस में जाने ही नहीं दिया. उन दिन हम दोनों के बीच करीब 200 बार खींचातानी हुई.
पलक तिवारी ने आगे बताया, मैंने अपनी बात पूरी किए बिना उसे हिलने भी नहीं दिया. ऐसे में उसकी स्कूल बस छूट गई. मैं तो अपनी कार से घर चली गई लेकिन वो नहीं जा सका.
आगे पलक तिवारी ने बताया, उस रात मेरे एक्स ने पूरी रात स्कूल में ही बिताई थी. उसे लेने के लिए घर से कोई भी नहीं गया.
पलक तिवारी न माना कि अब ये मुझे भी पागलपन लगता है. मुझे यकीन नहीं होता कि स्कूल के दिनों में मैंने ऐसी कोई हरकत की थी.
