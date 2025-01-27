'तुम्हारी मां भी बेशर्म'... मीडिया को नखरे दिखाकर ट्रोलर्स के हत्थे चढ़ीं पलक तिवारी, लोगों ने कर दी...

लोग कह रहे हैं कि ये स्टारकिड्स ऐसे ही होते हैं. इनको बात करने की तमीज नहीं होती है. इतना ही नहीं कुछ लोगों ने तो श्वेता तिवारी की परवरिश पर ही सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं. Source: Instagram