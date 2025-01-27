'तुम्हारी मां भी बेशर्म'... मीडिया को नखरे दिखाकर ट्रोलर्स के हत्थे चढ़ीं पलक तिवारी, लोगों ने कर दी...

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Jan 27, 2025

श्वेता तिवारी अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से सुर्खियों में बना रहती हैं. कई बार 2 शादी टूटने की वजह से श्वेता तिवारी को ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है.

Source: Instagram

इस बार पलक तिवारी अपनी मां की तरह हेटर्स के हत्थे चढ़ गई हैं. हाल ही में पलक तिवारी को मुंबई में स्पॉट किया गया है. यहां पर पलक तिवारी ब्लैक लुक में नजर आईं.

Source: Instagram

मीडिया को देखते ही पलक तिवारी ने मुंह बना लिया. वायरल हो रहे वीडियो में पलक तिवारी मीडिया से कह रही हैं कि यहां मत आया करो... इस दौरान पलक तिवारी मीडिया पर गुस्सा होती नजर आईं.

Source: Instagram

कुछ सेकेंड में पलक तिवारी को समझ आ गया कि उन्होंने क्या किया है. ऐसे में पलक तिवारी ने मीडिया से प्यार से बात करने की कोशिश की और अपने एक्सप्रेशन्स भी बदल लिए.

Source: Instagram

palak-tiwari3

Source: Instagram

लोग कह रहे हैं कि ये स्टारकिड्स ऐसे ही होते हैं. इनको बात करने की तमीज नहीं होती है. इतना ही नहीं कुछ लोगों ने तो श्वेता तिवारी की परवरिश पर ही सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं.

Source: Instagram

एक यूजर ने लिखा, पलक तिवारी भी अपनी मां की तरह बेशर्म होती चली जा रही है. इसके अभी से ये हाल हैं, स्टारडम मिलने के बाद क्या होगा.

Source: Instagram

कहना गलत नहीं होगा कि मीडिया से साथ गलत तरीके से बात करके पलक तिवारी ने बिना कुछ किए ही अपने लिए मुसीबत मोल ले ली है.

Source: Instagram

Thanks For Reading!

Next: Pushpa 2 की ओटीटी रिलीज पर आया बड़ा अपडेट, Allu Arjun की फिल्म...

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.