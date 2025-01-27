'तुम्हारी मां भी बेशर्म'... मीडिया को नखरे दिखाकर ट्रोलर्स के हत्थे चढ़ीं पलक तिवारी, लोगों ने कर दी...
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 27, 2025
श्वेता तिवारी अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से सुर्खियों में बना रहती हैं. कई बार 2 शादी टूटने की वजह से श्वेता तिवारी को ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है.
इस बार पलक तिवारी अपनी मां की तरह हेटर्स के हत्थे चढ़ गई हैं. हाल ही में पलक तिवारी को मुंबई में स्पॉट किया गया है. यहां पर पलक तिवारी ब्लैक लुक में नजर आईं.
मीडिया को देखते ही पलक तिवारी ने मुंह बना लिया. वायरल हो रहे वीडियो में पलक तिवारी मीडिया से कह रही हैं कि यहां मत आया करो... इस दौरान पलक तिवारी मीडिया पर गुस्सा होती नजर आईं.
कुछ सेकेंड में पलक तिवारी को समझ आ गया कि उन्होंने क्या किया है. ऐसे में पलक तिवारी ने मीडिया से प्यार से बात करने की कोशिश की और अपने एक्सप्रेशन्स भी बदल लिए.
लोग कह रहे हैं कि ये स्टारकिड्स ऐसे ही होते हैं. इनको बात करने की तमीज नहीं होती है. इतना ही नहीं कुछ लोगों ने तो श्वेता तिवारी की परवरिश पर ही सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं.
एक यूजर ने लिखा, पलक तिवारी भी अपनी मां की तरह बेशर्म होती चली जा रही है. इसके अभी से ये हाल हैं, स्टारडम मिलने के बाद क्या होगा.
कहना गलत नहीं होगा कि मीडिया से साथ गलत तरीके से बात करके पलक तिवारी ने बिना कुछ किए ही अपने लिए मुसीबत मोल ले ली है.
