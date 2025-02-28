श्वेता तिवारी ने इस उम्र में पहली बार की बोल्ड वेब सीरीज, भर-भरकर दिए थे इंटीमेट सीन्स
Pratibha Gaur
| Feb 28, 2025
44 की उम्र में भी श्वेता तिवारी अपनी बोल्डनेस और फिटनेस से फैंस के होश उड़ा देती हैं.
टीवी पर संस्कारी बहू का रोल निभाने वाली श्वेता तिवारी ने साल 2019 में एक ऐसी वेब सीरीज में काम किया था.
जिसमें उन्होंने भर-भरकर बोल्ड और इंटीमेट सीन दिए थे. इस सीरीज में श्वेता अक्षय ओबेरॉय संग लिपलॉक करती दिखी थीं.
जब यह वेब सीरीज रिलीज हुई तो श्वेता तिवारी को काफी ट्रोल किया गया था.
बता दें कि श्वेता तिवारी की इस वेब सीरीज का नाम 'हम तुम एंड देम' है, जिसमें श्वेता तिवारी लीड रोल में थीं.
इस वेब सीरीज के जरिए ही श्वेता तिवारी ने ओटीटी की दुनिया में कदम भी रखा था.
इस शो में श्वेता खुद से 5 साल छोटे एक्टर अक्षय ओबेरॉय संग नैन- मटक्का करती दिखी थीं.
श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी को इस सीरीज में अपनी मां का काम बहुत पसंद आया था.
हालांकि ट्रेलर में उनका लिपलॉक सीन डालने को लेकर श्वेता तिवारी सीरीज की क्रिएटिव टीम से बुरी तरह नाराज हो गई थीं.
