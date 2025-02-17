श्वेता तिवारी के आगे नाक रगड़ने को मजबूर हो गया था ये शख्स, पैर पड़ने को...

श्वेता तिवारी के पति अभिनव कोहली बेटे रेयांश को अपने पास रखना चाहते थे. ऐसे में अभिनव कोहली ने कोर्ट में कस्टडी लेने की अपील की थी. इस दौरान अभिनव कोहली ने श्वेता तिवारी को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए थे.

अभिनव कोहली ने कोर्ट को बताया था कि श्वेता तिवारी उनको उनके बेटे से नहीं मिलने देती थीं. हालांकि दोनों एक ही सोसाइटी के अलग अलग विंग में रहते थे.

अभिनव कोहली ने दावा किया था कि श्वेता तिवारी एक जगह पर होने के बाद भी बेटे को साथ नहीं रहने देती थी. एक बार अभिनव कोहली अपने बेटे के साथ सोसाइटी में पतंग उड़ा रहे थे.

इसी बीच श्वेता तिवारी का नौकर आकर उनके बेटे को अपने साथ ले गया. रोकने पर नौकर ने अभिनव कोहली के साथ बद्तमीजी की और धक्का दिया.

श्वेता तिवारी ने काउंसलर के सामने ये बात साबित करने की कोशिश की कि अभिनव कोहली से उनका बेटा डरता है. इतना ही नहीं अभिनव कोहली से रेयांश वीडियो कॉल तक पर बात नहीं कर पाते थे.

अभिनव कोहली ने खुलासा किया कि बेटे से बात करने के लिए उन्होंने श्वेता तिवारी को 100 मेल कर डाले थे. जिनका आज तक कोई रिप्लाई नहीं आया है.

अभिनव कोहली ने माना कि वो बेटे से मिलने के लिए श्वेता तिवारी के पैरों में गिरने के लिए तैयार थे. वो माफी भी मांगने को राजी थे. हालांकि श्वेता तिवारी ने हमेशा उनको नजरअंदाज किया.

अभिनव कोहली के इस बयान ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया था. हालांकि श्वेता तिवारी अब भी अपने बेटे के साथ ही रह रही हैं.

