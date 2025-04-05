अपनी एक्स Shweta Tiwari की राह पर चले राजा चौधरी

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Apr 05, 2025

श्वेता तिवारी के एक्स पति राजा चौधरी एक बार फिर से सुर्खियों में बने हुए हैं. हाल ही में राजा चौधरी ने टीवी के एक शो में एंट्री की है.

राजा चौधरी इन दिनों सीरियल तेनाली रामा में नजर आ रहे हैं. इस शो में राजा चौधरी एक अलग ही अवतार में दिख रहे हैं.

सीरियल तेनाली रामा में राजा चौधरी चुडप्पा राया नाम के शख्स का किरदार निभा रहे हैं जो कि केडाली नाम के राज्य का राजा है.

हाल ही में राजा चौधरी ने सोशल मीडिया पर अपने नए लुक की तस्वीरें फैंस के साथ शेयर की हैं.

सेट पर राजा चौधरी अपने शो के सितारों के साथ मस्ती करने का कोई मौका नहीं जाते देते.

श्वेता तिवारी के तलाक के बाद हुई बदनामी के चलते राजा चौधरी के पास खास काम नहीं है.

राजा चौधरी बीते कुछ समय से टीवी शोज में छोटो छोटे किरदार निभाकर काम चला रहे हैं.

हालांकि राजा चौधरी की एक्स वाइफ और बेटी अपने फैंस के दिलों पर राज कर रही हैं.

