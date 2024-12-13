Shweta Tiwari के Ex Husband को किस कर बैठी थी ये Actress, मच गया था बवाल

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Dec 13, 2024

टीवी की एक हसीना ऐसी भी है जो श्वेता तिवारी के एक्स पति को किस कर बैठी थी.

यहां हम श्वेता तिवारी के पति राजा चौधरी की बात कर रहे हैं जिनको एक हसीना ने किस कर दिया था.

इस हसीना का नाम संभावना सेठ था. संभावना ने राजा चौधरी को किस करके बवाल खड़ा कर दिया था.

संभावना सेठ और राजा चौधरी एक साथ काम कर चुके हैं. बिग बॉस के घर में दोनों का साथ रहने का मौका मिला था.

बिग बॉस में संभावना सेठ राजा चौधरी के साथ डांस करती दिखी थीं.

एक जमाना था जब संभावना सेठ के एक ठुमके पर पूरा यूपी बिहार लुट जाता था. एक समय ऐसा भी आया जब संभावना श्वेता तिवारी के लिए मुसीबत बन गई थीं.

डांस करते करते संभावना सेठ ने राजा चौधरी को किस कर डाला था. उस समय संभावना की इस हरकत ने बवाल खड़ा कर दिया था.

हाल ही में संभावना सेठ ने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि मां न बनने की वजह से उनको ताने मिल रहे हैं.

