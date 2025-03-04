44 साल की उम्र में तन्हा जिंदगी काट रही ये हसीना, Pak हसीना के लिए पति ने...

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Mar 04, 2025

44 साल की श्वेता तिवारी अपनी जिंदगी को अकेले काट रही हैं.

एक्ट्रेस ने दो शादियां कीं, लेकिन उनकी दोनों शादियां फेल रहीं.

श्वेता की पहली शादी राजा चौधरी के साथ हुई थी, जो लव मैरिज थी.

एक्ट्रेस ने परिवार के खिलाफ जानकर जाट परिवार के राजा चौधरी से शादी रचाई थी.

उनकी ये शादी लगभग 8 साल चली और उन्होंने राजा चौधरी से अलग होने का फैसला ले लिया.

कहा जाता है कि राजा ने श्वेता के बाद श्वेता सूद से शादी की, लेकिन ये रिश्ता नहीं चला.

श्वेता तिवारी के एक्स हसबैंड का दिल एक पाकिस्तानी हसीना पर भी आया, लेकिन उनसे शादी नहीं हो पाई.

आज के सयम में श्वेता अपने दोनों बच्चों को अकेले पाल रही हैं और सुपर मॉम के नाम से पॉपुलर हैं.

श्वेता अपने बच्चों को काम को बखूबी संभाल रही हैं.

