श्वेता तिवारी के हाथ धोकर पीछे पड़े फैंस, बोले, 'अब तो तीसरी शादी...'

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Mar 20, 2025

श्वेता तिवारी एक बार फिर से सोशल मीडिया पर धमाल मचा रही हैं. श्वेता तिवारी ने एक फोटोशूट की तस्वीरें शेयर की हैं.

Source: Instagram

इन तस्वीरों में श्वेता तिवारी ब्लैक कलर के शानदार आउटफिट में पोज देते नजर आ रहे हैं.

Source: Instagram

इन तस्वीरों को देखकर श्वेता तिवारी के फैंस के बीच बवाल मच गया है. फैंस श्वेता तिवारी की खूब तारीफ कर रहे हैं.

Source: Instagram

फैंस श्वेता तिवारी से कह रहे हैं उनको अब तीसरी शादी कर लेनी चाहिए. फैंस को लगता है कि श्वेता तिवारी से तो कोई भी शादी कर लेगा.

Source: Instagram

अब ये तो हर कोई जानता है कि श्वेता तिवारी आज भी उतनी ही तरोताजा नजर आती हैं जितनी वो पहली लगती थीं.

Source: Instagram

श्वेता तिवारी अपनी फिटनेस का पूरा ख्याल रखती हैं. श्वेता तिवारी रोज जिम में खूब पसीना बहाती हैं.

Source: Instagram

श्वेता से तलाक के बाद राजा ने एलीमनी पर कहा था कि उन दोनों की ज्वाइंट प्रॉपर्टी.

Source: Instagram

श्वेता तिवारी पलक को काफी यंग लगती थीं जिसकी वजह से वो उनको अपनी बहन समझती थीं.

Source: Instagram

Thanks For Reading!

Next: कैसे हुई थी दिव्या भारती की मौत और किसने देखा?

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.