श्वेता तिवारी के हाथ धोकर पीछे पड़े फैंस, बोले, 'अब तो तीसरी शादी...'
Shivani Duksh
| Mar 20, 2025
श्वेता तिवारी एक बार फिर से सोशल मीडिया पर धमाल मचा रही हैं. श्वेता तिवारी ने एक फोटोशूट की तस्वीरें शेयर की हैं.
इन तस्वीरों में श्वेता तिवारी ब्लैक कलर के शानदार आउटफिट में पोज देते नजर आ रहे हैं.
इन तस्वीरों को देखकर श्वेता तिवारी के फैंस के बीच बवाल मच गया है. फैंस श्वेता तिवारी की खूब तारीफ कर रहे हैं.
फैंस श्वेता तिवारी से कह रहे हैं उनको अब तीसरी शादी कर लेनी चाहिए. फैंस को लगता है कि श्वेता तिवारी से तो कोई भी शादी कर लेगा.
अब ये तो हर कोई जानता है कि श्वेता तिवारी आज भी उतनी ही तरोताजा नजर आती हैं जितनी वो पहली लगती थीं.
श्वेता तिवारी अपनी फिटनेस का पूरा ख्याल रखती हैं. श्वेता तिवारी रोज जिम में खूब पसीना बहाती हैं.
श्वेता से तलाक के बाद राजा ने एलीमनी पर कहा था कि उन दोनों की ज्वाइंट प्रॉपर्टी.
श्वेता तिवारी पलक को काफी यंग लगती थीं जिसकी वजह से वो उनको अपनी बहन समझती थीं.
