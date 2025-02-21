जब 'बिहार की बहू' के नाम से मशहूर हुई थीं श्वेता तिवारी, जानिए क्यों पगला गए थे फैंस
Shivani Duksh
| Feb 21, 2025
श्वेता तिवारी टीवी की ऐसी अदाकारा हैं जिनको फैंस खूब प्यार देते हैं. लोग सोशल मीडिया पर अक्सर श्वेता तिवारी को अलग अलग निक नेम्स से बुलाना पसंद करते हैं.
कुछ समय पहले ही फैंस ने श्वेता तिवारी को संतूर मॉम कहकर बुलाना शुरू कर दिया था. इसके अलावा भी लोग श्वेता तिवारी को नए नए नाम दे चुके हैं.
आपको जानकर हैरानी होगी कि श्वेता तिवारी को एक जमाने में लोग बिहार की बहू बताने लग गए थे.
दरअसल कुछ महीने पहले ही श्वेता तिवारी की कुछ तस्वीरें सामने आई थीं जिसको देखकर लोग कहने लगे थे कि उनकी तीसरी शादी हो गई है.
तस्वीरों में श्वेता तिवारी और विशाल आदित्य सिंह शादी की वरमाला पहने नजर आए थे. इन तस्वीरों को सामने आने के बाद खूब हंगामा मचा था.
जहां लोग श्वेता तिवारी को तीसरी शादी के लिए ट्रोल कर रहे थे. वहीं श्वेता तिवारी के फैंस ने उनको एक नया नाम दे डाला.
श्वेता तिवारी को लोगों ने बिहार की बहू का दर्जा दे दिया था क्योंकि विशाल आदित्य सिंह खुद बिहार के रहने वाले हैं.
इससे पता चलता है कि श्वेता तिवारी और विशाल आदित्य सिंह के फैंन ने उनकी शादी की नकली फोटोज को सच मान लिया था.
