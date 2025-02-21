जब 'बिहार की बहू' के नाम से मशहूर हुई थीं श्वेता तिवारी, जानिए क्यों पगला गए थे फैंस

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Feb 21, 2025

श्वेता तिवारी टीवी की ऐसी अदाकारा हैं जिनको फैंस खूब प्यार देते हैं. लोग सोशल मीडिया पर अक्सर श्वेता तिवारी को अलग अलग निक नेम्स से बुलाना पसंद करते हैं.

Source: Instagram

कुछ समय पहले ही फैंस ने श्वेता तिवारी को संतूर मॉम कहकर बुलाना शुरू कर दिया था. इसके अलावा भी लोग श्वेता तिवारी को नए नए नाम दे चुके हैं.

Source: Instagram

आपको जानकर हैरानी होगी कि श्वेता तिवारी को एक जमाने में लोग बिहार की बहू बताने लग गए थे.

Source: Instagram

दरअसल कुछ महीने पहले ही श्वेता तिवारी की कुछ तस्वीरें सामने आई थीं जिसको देखकर लोग कहने लगे थे कि उनकी तीसरी शादी हो गई है.

Source: Instagram

तस्वीरों में श्वेता तिवारी और विशाल आदित्य सिंह शादी की वरमाला पहने नजर आए थे. इन तस्वीरों को सामने आने के बाद खूब हंगामा मचा था.

Source: Instagram

जहां लोग श्वेता तिवारी को तीसरी शादी के लिए ट्रोल कर रहे थे. वहीं श्वेता तिवारी के फैंस ने उनको एक नया नाम दे डाला.

Source: Instagram

श्वेता तिवारी को लोगों ने बिहार की बहू का दर्जा दे दिया था क्योंकि विशाल आदित्य सिंह खुद बिहार के रहने वाले हैं.

Source: Instagram

इससे पता चलता है कि श्वेता तिवारी और विशाल आदित्य सिंह के फैंन ने उनकी शादी की नकली फोटोज को सच मान लिया था.

Source: Instagram

Thanks For Reading!

Next: Emergency OTT Release: जानें कब और कहां देख पाएंगे कंगना रनौत की 'इमरजेंसी'

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.